Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

"GARA ÖNCESİ VE SONRASI AYNI OLMAYACAK"

Bu kadar mı alçaldınız, bu kadar mı insanlıkla aranızı açtınız? Sözde insan hakları savunucuları şimdi ne diyeceksiniz, ne yazacaksınız? Bu cinayetleri nasıl tevil edeceksiniz? Gara'da akan kan hepinizi boğacak. Bundan sonra Gara öncesi ile Gara sonrası aynı olmayacaktır. PKK'nın yanında saf tutan kim varsa tepeden tırnağa tutuşturulacaktır. Türk milletinin izzet-i nefsiyle oynamanın bedeli ağır sonucu, silahlı eşkıyaya, siyasi ortakçılarına felaket olarak yansıyacaktır. Hainlerin kafaları koparılacaktır. O meşhum mağarada Türk milletinin tamamına ateş açılmıştır. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimizi çektik. Acılara dayandık, sıramızı savdık. Bundan sonra gerisini bölücüler, işbirlikçiler, teröristler düşünmelidir. Herkes kulağını açsın ve bizim kim olduğumuzu dinlesin.

Gara'da şehit olan vatan evlatlarımıza rahmetler niyaz ediyor, tedavisi devam eden kardeşlerime şifa niyaz ediyorum.