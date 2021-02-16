Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli terör örgütü PKK'nın katliamlarına sessiz kalanlara tepki göstererek "Terörün konuşulmasını istemeyen kim varsa eli kanlı terörist kadar alçaktır" ifadelerine yer verdi. CHP ve İP'in HDP ortaklığını da hedef alan Devlet Bahçeli, "İP'in başkanı terörist Demirtaş ile kahvaltıda buluşmaya hevesli midir?" şeklinde konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
"Terörün konuşulmasını istemeyen kim varsa eli kanlı terörist kadar alçaktır. Terörü hilesiz veya hilafsız kınayamayan, kurduğu cümlelere amaları, fakatları el yapımı patlayıcı gibi konuşlandıran, zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan bile imtina edenler sadece korkak değil, sadece kokuşmuş değil, aynı zamanda terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır."
"KANDİL'E TÜRK'ÜN ŞANLI BAYRAĞI DİKİLMELİ"
Bunların hüviyetini biliyoruz. 10 Şubat 2021'de Gara bölgesine yapılan harekat, geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanmıştır. Çok sayıda terörist hıyanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması, döktükleri kanların varlıklarından sorulmasıdır.
Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralara gömülmelidir. Mahmur'da terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar'ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur. Millet ve vatan bu kahraman şehitlerimize minnettardır. 13 vatandaşımız, 13 kahraman kardeşimiz bir mağara deliğinde şehit edildiler. Bu katliam bir canavarlık örneğidir. Suçsuz, günahsız ve savunmasız insanlara kurşun sıkmak terörün ilkel yönünü teşrfi etmiştir.
Bu kadar mı alçaldınız, bu kadar mı insanlıkla aranızı açtınız? Sözde insan hakları savunucuları şimdi ne diyeceksiniz, ne yazacaksınız? Bu cinayetleri nasıl tevil edeceksiniz? Gara'da akan kan hepinizi boğacak. Bundan sonra Gara öncesi ile Gara sonrası aynı olmayacaktır. PKK'nın yanında saf tutan kim varsa tepeden tırnağa tutuşturulacaktır. Türk milletinin izzet-i nefsiyle oynamanın bedeli ağır sonucu, silahlı eşkıyaya, siyasi ortakçılarına felaket olarak yansıyacaktır. Hainlerin kafaları koparılacaktır. O meşhum mağarada Türk milletinin tamamına ateş açılmıştır. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimizi çektik. Acılara dayandık, sıramızı savdık. Bundan sonra gerisini bölücüler, işbirlikçiler, teröristler düşünmelidir. Herkes kulağını açsın ve bizim kim olduğumuzu dinlesin.
"GARA ÖNCESİ VE SONRASI AYNI OLMAYACAK"
Bu kadar mı alçaldınız, bu kadar mı insanlıkla aranızı açtınız? Sözde insan hakları savunucuları şimdi ne diyeceksiniz, ne yazacaksınız? Bu cinayetleri nasıl tevil edeceksiniz? Gara'da akan kan hepinizi boğacak. Bundan sonra Gara öncesi ile Gara sonrası aynı olmayacaktır. PKK'nın yanında saf tutan kim varsa tepeden tırnağa tutuşturulacaktır. Türk milletinin izzet-i nefsiyle oynamanın bedeli ağır sonucu, silahlı eşkıyaya, siyasi ortakçılarına felaket olarak yansıyacaktır. Hainlerin kafaları koparılacaktır. O meşhum mağarada Türk milletinin tamamına ateş açılmıştır. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimizi çektik. Acılara dayandık, sıramızı savdık. Bundan sonra gerisini bölücüler, işbirlikçiler, teröristler düşünmelidir. Herkes kulağını açsın ve bizim kim olduğumuzu dinlesin.
Gara'da şehit olan vatan evlatlarımıza rahmetler niyaz ediyor, tedavisi devam eden kardeşlerime şifa niyaz ediyorum.
"KARAR ARİFESİNDEYİZ"
Türkiye, terörün insanlık dışı hunhar eylemleriyle 37 yıldır mücadele halindedir. Ağzı süt kokan bebeklerimizi öldürdüler. Analara, babalara, bacılara, ninelere kıydılar. Çocukları yetim, gelinleri dul bıraktılar. Şehirlerimizde bomba patlattılar, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptılar. Çeteler kurup haraç toplamaya yeltendiler. İnsan hakları dediler, özgürlük masalına sığındılar. Hükümete desteğimiz tamdır.
Bu vatandan, ülkeden hainlerin tamamını söküp atmalıyız. Sınırlarımızda tek bir örgütün tutunmasına izin vermemeliyiz. Artık karar arefesindeyiz. Cumhuriyetin 100'üncü yılında terörü bitirmiş, kardeşliğimizi tahkim etmiş şekilde girmeliyiz. Gara'da yaşanan barbarlık bir kırılma anıdır. Terörün elebaşları birer birer sallandırılmazsa öfkemiz dinmeyecektir.
Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır. Teröre siyasi ve ideolojik ikmal yapan, Türkiye düşmanlarının suyunu mu keseceğiz yoksa oy kaygılarıyla göz mü yumacağız? Talihimiz buymuş, alışacağız mı diyeceğiz. Herkes nerede durduruğunu gözden geçirmelidir. Demokrasiyi yozlaştıranlara sessiz mi kalacağız?
HDP'YE: MAZBATALI TERÖRİSTLER
Türk devletinin ekmeğini yiyip, havasını soluyan, hazinesinden geçinip imkanlarından yararlanan nifak saçan, suikast düzenleyen siyasi terör safralarının yakasından tutmak, her muhterem milletvekili için namus meselesidir. Bebek katiline sayın diyen milletvekili istemiyoruz. Teröriste gerilla diyen milletvekillerine dayanımıyoruz. Sırtını PKK'ya, YPG'ye dayanan hainlere milletvekilliği haramdır. Yeter artık sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele var oluş, yok oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa kopacaktır. Mazbatalı teröristler gazi Meclis'te olamaz. Bu kutlu çatı altında düşmana methiye düzenlerin ne işi var? Şerefsizlere sempati besleyenlerle ile tasmaları Kandil'den tutulan müptezellerle aynı yerde nasıl buluşacağız? Hak mıdır, adalet midir? Onların demokrasi mücadelesi içinde oldukları iddia ediliyorsa bizim yaptığımız nedir?
HDP sözde diplomatik çabalardan bahsediyor. Kiminle diplomasi? Terör örgütüyle diplomasi nerede söz konusudur? Utanmazlar, yüzsüzler PKK'nın değil, iktidarın hesap vermesini söylüyorlar. HDP, PKK'nın bagaj kapağıdır. PKK'nın kundura giymiş halidir. Seri bir katilin işlediği cinayetleri lanetlemesi abesle iştigaldir. HDP'nin kapatılmasına yönelik kısa metrajlı üç maymunu oynayan kimdir? HDP, kapatılmadan PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin başka formülünü bilen aslan parçası başka bir demokrat var mıdır?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmayı değerli buluyorum. Bu milletvekillerinin ve diğer HDP'lilerin milletin paralarıyla aldığı maaş haramdır, zıkkımdır.