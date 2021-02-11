Son dakika: Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor! Dev projede gaza basıldı
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı tüm ülkede heyecanla karşılanırken yıllardır bu hayal için ciddi çalışma ve yatırımlarla başlatılan projelere hız verildi. Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi (BURAK) bunun en somut örneği.
Başkan Erdoğan'ın 2023 vizyonu olarak Ay'a gidileceğini açıklamasının ardından gözler yıllardır bu alanda yapılan çalışmalara çevrildi.
Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda olan ancak sonradan kurulan Uzay Ajansı'na devredilen Burak Projesi'nin de çalışmalar kapsamında hayata geçirileceği öğrenildi.
UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı, tüm ülkede heyecanla karşılanırken, Türkiye bu hayal için yıllardır çok ciddi çalışma ve yatırımlar yapıyor. Bu çalışmaların en somut örneğini ise 2017'de fizibilite çalışması tamamlanan Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi (BURAK) oluşturuyor.
Başkan Erdoğan'ın "Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası işbirliği ile hayata geçireceğiz" sözleriyle ortaya koyduğu ilk hedefe ulaşmak amacıyla milli roket fırlatma sistemi geliştirilmesi hedefinin de ilk adımı olan Burak Projesi'ne hız verilecek.
Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesi öngörülen projeyle uzay projeleri için ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi ve uzay tarihçesi kazandırılması amaçlanıyor.
Ayrıca, Türkiye'nin uzaya bağımsız olarak erişim yapabilen ülkeler arasında bulunması öncelikli hedef olarak yer alıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı şirketlerinden Uzay Teknolojileri AŞ (DeltaV) ise tüm bu çalışmaları hayata geçiren şirket olacak.
'ASTRONOT' YERİNE 'GÖKMEN' 'GÖKTÜRK' VE 'UZAY İNSANI'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Uzay Ajansı' Tanıtım Toplantısı'nda, "Astronot veya kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor" sözleri üzerine Türk Dil Kurumu, bu kelimelerin yerine 'Gökmen' ve 'Uzay insanı' kelimelerinin kullanılabileceği önerisi yaptı.
Vatandaşlardan gelen Göktürk, Türkay, Gökbey ve Türkonot önerilerini de değerlendiren Türk Dil Kurumu yetkilileri bugün Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye Uzay Ajansı ile de görüşerek astronot ve kozmonot kelimelerine Türkçe bir karşılık verilmesi konusunda tavsiyelerini sunacak. Yerli isim konusunda 'Gökmen', 'Göktürk' ve 'Uzay insanı' kelimelerinin öne çıktığı öğrenildi.
BAHÇELİ'DEN 'CACABEY' ÖNERİSİ
MHP lideri Devlet Bahçeli ise astronot ve kozmonot kelimelerinin yerine 'Cacabey' kullanılmasını önerdi. 1272'de dönemin Kırşehir Valisi olan Nureddin Cacabey, matematik, fen ve astronomi eğitimi verilen bir medrese yaptırmıştı. 'Cacabey Gökbilim Medresesi' uzay bilimi eğitimi verilen ilk merkezlerden olmuştu.