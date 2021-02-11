Son dakika: Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor! Dev projede gaza basıldı

UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı, tüm ülkede heyecanla karşılanırken, Türkiye bu hayal için yıllardır çok ciddi çalışma ve yatırımlar yapıyor. Bu çalışmaların en somut örneğini ise 2017'de fizibilite çalışması tamamlanan Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi (BURAK) oluşturuyor.