08 Şubat 2021, Pazartesi
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PKK'lı teröristler kaçmak için etek giydi

'nin terör operasyonları devam ederken kaçmaya başlayan PKK'lılar etekleriyle kamufle olmaya çalışıyor. Teröristler Suriye'den 'a kaçmak için etek giymeye başladı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.02.2021
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PKK'lı teröristler kaçmak için etek giydi

Mehmetçik, kış şartlarına rağmen operasyonlarına devam ediyor. TSK özellikle 'ın kuzeyinde Bradost-Hakurk, -Haftanin'de gerçekleştirdiği operasyonların ardından bu bölgelere üsler kurarak yerleşti. İHA/SİHA'ların operasyonlarda aktif olarak kullanılması PKK'lı teröristleri gizlendikleri mağara ve alanlardan çıkmamasını sağladı.

Belli alanlara hapsolan ve eylem yapmakta zorlanan teröristlerin daha önce birçok kez kullandığı kadın kıyafetleriyle saklanma yöntemini yeniden uygulamaya koyduğu ortaya çıktı.

Geçmiş yıllarda 'te kadın kıyafeti giyen PKK'lı terörist polis merkezine el bombası atıp kaçmış, 'de kadın kıyafeti giyen terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına mensup 15 kişi güvenlik korucusunun evine uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı.

Güvenlik kaynakları köşeye sıkışan PKK'lı teröristlerin yine kadın kılığına girerek saklanmaya çalıştığını söyledi. Terör örgütü elebaşlarının örgüt mensuplarına deşifre olmamaları için gönderdiği talimatın ardından kadın kıyafeti giyen PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgeden Irak'a geçişte kamuflaj olarak kullanmaya başladığını söyledi.

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