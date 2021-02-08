PKK'lı teröristler kaçmak için etek giydi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonları devam ederken kaçmaya başlayan PKK'lılar etekleriyle kamufle olmaya çalışıyor. Teröristler Suriye'den Irak'a kaçmak için etek giymeye başladı.
Mehmetçik, kış şartlarına rağmen operasyonlarına devam ediyor. TSK özellikle Irak'ın kuzeyinde Bradost-Hakurk, Sinat-Haftanin'de gerçekleştirdiği operasyonların ardından bu bölgelere üsler kurarak yerleşti. İHA/SİHA'ların operasyonlarda aktif olarak kullanılması PKK'lı teröristleri gizlendikleri mağara ve alanlardan çıkmamasını sağladı.
Belli alanlara hapsolan ve eylem yapmakta zorlanan teröristlerin daha önce birçok kez kullandığı kadın kıyafetleriyle saklanma yöntemini yeniden uygulamaya koyduğu ortaya çıktı.
Güvenlik kaynakları köşeye sıkışan PKK'lı teröristlerin yine kadın kılığına girerek saklanmaya çalıştığını söyledi. Terör örgütü elebaşlarının örgüt mensuplarına deşifre olmamaları için gönderdiği talimatın ardından kadın kıyafeti giyen PKK'lı teröristlerin Suriye Rejimi kontrolündeki bölgeden Irak'a geçişte kamuflaj olarak kullanmaya başladığını söyledi.