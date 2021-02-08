PKK'lı teröristler kaçmak için etek giydi

Mehmetçik, kış şartlarına rağmen operasyonlarına devam ediyor. TSK özellikle Irak'ın kuzeyinde Bradost-Hakurk, Sinat-Haftanin'de gerçekleştirdiği operasyonların ardından bu bölgelere üsler kurarak yerleşti. İHA/SİHA'ların operasyonlarda aktif olarak kullanılması PKK'lı teröristleri gizlendikleri mağara ve alanlardan çıkmamasını sağladı.