04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Partili Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayatını kaybetti | Muzaffer Arslan kimdir?

AK Partili Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayatını kaybetti | Muzaffer Arslan kimdir?

'ın Sason İlçe Belediye Başkanı , tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. AK Partili Başkan Arslan kanser tedavisi görüyordu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
ABONE OL
AK Partili Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayatını kaybetti | Muzaffer Arslan kimdir?

Sason Belediye Başkanı , akşam saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Başkan Arslan'ın ölüm haberi ilçesi Sason'u hüzne boğdu.

MUZAFFER ARSLAN KİMDİR?

2019'da yapılan seçimlere AK Parti'den katılarak Sason Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Arslan, 1967 tarihinde Sason'da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Sason'da tamamlayan Arslan, Sason Belediyesinde muhasebe müdürü olarak görev yaptı.

Daha önce de ilçede 2009-2014 döneminde AK Parti'den belediye başkanı olarak görev yapan Arslan, 2019'da yapılan seçimlerde de AK Parti'den ikinci kez ilçede belediye başkanlığına seçilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA