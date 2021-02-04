AK Partili Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayatını kaybetti | Muzaffer Arslan kimdir?
Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. AK Partili Başkan Arslan kanser tedavisi görüyordu.
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MUZAFFER ARSLAN KİMDİR?
Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, akşam saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.
Başkan Arslan'ın ölüm haberi ilçesi Sason'u hüzne boğdu.
MUZAFFER ARSLAN KİMDİR?
2019'da yapılan seçimlere AK Parti'den katılarak Sason Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Arslan, 1967 tarihinde Sason'da doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Sason'da tamamlayan Arslan, Sason Belediyesinde muhasebe müdürü olarak görev yaptı.