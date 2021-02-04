AK Partili Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayatını kaybetti | Muzaffer Arslan kimdir?

Daha önce de ilçede 2009-2014 döneminde AK Parti'den belediye başkanı olarak görev yapan Arslan, 2019'da yapılan seçimlerde de AK Parti'den ikinci kez ilçede belediye başkanlığına seçilmişti.

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