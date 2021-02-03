YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin YKS takvimi belirlendi. Sınava başvuruların başlamasına kısa bir süre kala, gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Kılavuzda yer alan bilgilere göre başvuru yapacak öğrenciler, başvuru ücreti ve başvuruların nereden, nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM 2021 YKSS başvuru tarihi ne zaman? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? İşte cevaplar...

2021 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler.

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2021 YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM daha önce gerçekleştirdiği sınavlar için başvuru kılavuzunu, başvuru işlemlerinin başladığı gün yayımlamıştı. Buna göre, 2021 YKS kılavuzunun 4 Şubat'ta erişime açılması bekleniyor.