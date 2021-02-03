YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM 2021 YKSS başvuru tarihi ne zaman? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar?
YKS başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS başvuru süreci başlıyor. Adaylar başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alan bilgiye göre başvuru işlemlerini yapacak öğrenciler, başvuru ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM 2021 YKSS başvuru tarihi ne zaman? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? İşte haberin detayları...
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin YKS takvimi belirlendi. Sınava başvuruların başlamasına kısa bir süre kala, gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Kılavuzda yer alan bilgilere göre başvuru yapacak öğrenciler, başvuru ücreti ve başvuruların nereden, nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM 2021 YKSS başvuru tarihi ne zaman? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? İşte cevaplar...
2021 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler.
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2021 YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM daha önce gerçekleştirdiği sınavlar için başvuru kılavuzunu, başvuru işlemlerinin başladığı gün yayımlamıştı. Buna göre, 2021 YKS kılavuzunun 4 Şubat'ta erişime açılması bekleniyor.
2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlik Testi (TYT): 26 Haziran Cumartesi
Alan Yeterlik Testleri (AYT): 27 Haziran Pazar
Yabancı Dil Testi (YDT): 27 Haziran Pazar
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.
2021 YKS başvuru ücreti ve diğer tüm detaylar kılavuz ile birlikte belli olacak.
HES KODUNA DİKKAT
YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.