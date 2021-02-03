Son dakika: Bugün yasak var mı? 3 Şubat 2021 sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vaka ve hasta sayısındaki düşüşte büyük rol oynayan kısıtlamaların biteceği tarih merak edilirken, gözler sokağa çıkma yasağına çevrildi. Hafta içi belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, bugün yasak var mı? 3 Şubat 2021 sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte merak edilenler...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, kısıtlamalar ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Buna göre, hafta içi kısıtlamaları daha önce belirtildiği gibi 21.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.