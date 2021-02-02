YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetler birimine 2019'da seçildiğini vurgulayan H.D, şunları kaydetti:

"2019 yılında 'yoğunlaşma eğitimi' için örgüt kampında yaklaşık 3 ay kadar tek başına kaldım. Daha sonra örgüt üyelerine verilen kişi bazlı suikast, bombalama, silahlı saldırı gibi eğitimler aldım. İ.K'yi de örgüt kamplarından tanıyorum. İ.K, terör örgütü PKK/KCK içerisinde 'Gernas' kod adını kullanıyordu. Kendisini 2017 yılında 'Hınere' adı verilen örgüt kamplarında gördüm. O dönem PKK'nın basın birimine gelmişti. 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yanına 'basıncı' olarak verilmişti. Bu dönemde ayrıca Duran Kalkan'ın muhabere kodu olan 'Şervan' muhaberesini yapmıştır."