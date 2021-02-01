Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 1 Şubat Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...

Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 1 Şubat Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısı sonrasında yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. 2021 yılının ikinci Kabine toplantısı bugün düzenleniyor. Herkesin merakla beklediği kararlar için Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. İşte, 1 Şubat Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ YAPILACAK? KISITLAMALAR VE YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Bu noktada, yasaklar ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşletme sahipleri başta olmak üzere, milyonlarca vatandaş kısıtlamaların gevşetileceği tarihi ve normalleşme takvimi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Kabine Toplantısı'nın tarihi belli olurken muhtemel normalleşme takvimi de gün yüzüne çıktı.