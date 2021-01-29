Son dakika: Kahraman komandolara zorlu eğitim! Bakanlık paylaştı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran Komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor. Hakkâri’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Komandolarımız, “Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi”ni başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri'de zorlu kış şartlarında görev yapan komandoların şiddetli soğuklarda barınmak için yaptığı eğitimden fotoğraflar paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor. Hakkâri'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli komandolarımız, 'Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi'ni başarıyla gerçekleştirdi" denildi.
Bakanlığın paylaşımında ayrıca askerlerin kardan evlerdeki görüntüleri yer aldı.
Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran Komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2021
Hakkâri'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Komandolarımız, "Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi"ni başarıyla gerçekleştirdi. #MSB #TSK pic.twitter.com/LrfBLtKMoR