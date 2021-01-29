29 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Kahraman komandolara zorlu eğitim! Bakanlık paylaştı

Son dakika haberi... , resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran Komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor. ’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Komandolarımız, “Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi”ni başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: Kahraman komandolara zorlu eğitim! Bakanlık paylaştı

, 'de zorlu kış şartlarında görev yapan komandoların şiddetli soğuklarda barınmak için yaptığı eğitimden fotoğraflar paylaştı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor. Hakkâri'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli komandolarımız, 'Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi'ni başarıyla gerçekleştirdi" denildi.

Bakanlığın paylaşımında ayrıca askerlerin kardan evlerdeki görüntüleri yer aldı.

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