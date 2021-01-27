27 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan paylaştı! İşte günün ilk mesaisi

Son dakika haberi... Başkan , sosyal medya hesabından günlük programını paylaştı. Başkan Erdoğan, saat 12.00'de Grup Toplantısına katılacağını ardından da saat 14.00'de ve il kongrelerine katılacağını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan paylaştı! İşte günün ilk mesaisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından günlük programına dair mesaj yayınladı.

Saat 12.00'de AK Parti'nin TBMM grup toplantısına katılarak gündemdeki konulara değineceğini aktaran Başkan Erdoğan, saat 14.00'te Erzincan ve Erzurum il kongrelerine canlı bağlantı ile katılacağını duyurdu.

Öte yandan Başkan Erdoğan, saat 15.30'da Külliye'de Yüksek İstişare Kurulu toplantısına liderlik edecek.

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