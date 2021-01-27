Son dakika: Başkan Erdoğan paylaştı! İşte günün ilk mesaisi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından günlük programını paylaştı. Başkan Erdoğan, saat 12.00'de AK Parti Grup Toplantısına katılacağını ardından da saat 14.00'de Erzincan ve Erzurum il kongrelerine katılacağını duyurdu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından günlük programına dair mesaj yayınladı.
Saat 12.00'de AK Parti'nin TBMM grup toplantısına katılarak gündemdeki konulara değineceğini aktaran Başkan Erdoğan, saat 14.00'te Erzincan ve Erzurum il kongrelerine canlı bağlantı ile katılacağını duyurdu.
Öte yandan Başkan Erdoğan, saat 15.30'da Külliye'de Yüksek İstişare Kurulu toplantısına liderlik edecek.