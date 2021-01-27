AÖF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavı 16-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Katıldıkları sınavın sonuçlarını merak eden öğrenciler, bir yandan da soru ve cevapları görüntülemek istiyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte haberin detayları...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları için net bir tarih verilmedi. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, AÖF bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz karar verilmedi. AÖF'ün en son yayımladığı akademik takvimde yer alan bilgiye göre, bahar dönemi takvimi şu şekilde: