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Bahis çetesi liderinin sağ kolu Derkan Başer hakkında kırımızı bülten çıkarıldı

Sanal bahis çetesinde yaklaşık 5 milyar euroya hükmettiği öne sürülen ve adamları 2017’de yakalandı. Kayıplara karışan Veysel Şahin’in sağ kolu hakkında aracılığıyla kırmızı bülten çıkartıldı.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Bahis çetesi liderinin sağ kolu Derkan Başer hakkında kırımızı bülten çıkarıldı

Cumhuriyet Savcılığı tarafından ve 60 adamı hakkında 'suç örgütü kurmak', 'örgüt üyesi olmak', 'yasadışı bahis oynatmak' iddiaları ile dava açıldı.

BAHİS ÇETESİ LİDERİ VEYSEL ŞAHİN

Tutuklu olarak yargılanan Şahin ve 3 adamının tahliyesi için avukatları . Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 13 Nisan 2018'de tahliye kararı verdi.

Şahin'in adamları cezaevinden salıverildi, Şahin'in tahliyesi ise eksik evraklardan dolayı gerçekleşmedi. Aynı gün tahliye kararları için itiraz etti ve mahkeme bu kez yakalama ve tutuklama kararı verdi.

Hürriyet'in haberine göre Veysel Şahin'in adamları çoktan kayıplara karışmıştı. Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia edilen hakkında aracılığıyla kırmızı bülten çıkartıldı.

Tüm dünyada hakkında yakalama kararı bulunan Derkan Başer'in 3 gün önce 'da yakalandığı, ardından salıverildiği bildirildi.

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