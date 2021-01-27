Bahis çetesi liderinin sağ kolu Derkan Başer hakkında kırımızı bülten çıkarıldı

Şahin'in adamları cezaevinden salıverildi, Şahin'in tahliyesi ise eksik evraklardan dolayı gerçekleşmedi. Aynı gün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararları için itiraz etti ve mahkeme bu kez yakalama ve tutuklama kararı verdi.