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Son dakika: Başkan Erdoğan Kazım Karabekir'in vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi hesabından, 'in vefatının yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında Kazım Karabekir'in bir portresine de yer verdi. İşte o portrenin hikayesi...

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Kazım Karabekir'in vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hesabından 'in vefatının yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Sevgili kardeşlerim... Vefatının yıl dönümünde kendisini saygıyla, rahmetle yad ettiğimiz Kazım Karabekir Paşa'nın bu portresinin hikayesini biliyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.

PORTRENİN HİKAYESİ

İstiklal Harbi'mizin kahramanlarından , çocuklara karşı muazzam bir muhabbet besleyen, ailesiz kalmış yavrulara kol kanat geren, çok şefkatli bir devlet adamıydı. 'da 6 bin çocuğu himaye etmiş, onların her türlü masrafını üstlenmişti. "yetimlerin babası"ydı.

Bu portre de Karabekir Paşa'nın 'da himayesine alıp her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yetimlerin ona bir hediyesi. Portrenin altında yazan not, ecdadımızın ne denli müşfik, ne denli yüce gönüllü olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor:

"Yetimlerin Babası Kazım Karabekir Paşa Hazretleri... Tarafından... Rumi 9 Eylül 1337 (1921)"

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