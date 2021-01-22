Ünlü iş adamı Erdem Arıoğlu'na eşinden 15 milyon dolarlık şantaj!

"PARAYI EĞER VERMEZSEN..."

İddiaya göre, Petek Arıoğlu'nun avukatları Pınar ve Gökhan G. çifti, yazılı ve görsel basın ile internet ortamında yayınlayarak rezil edeceklerini, babasının ve diğer aile üyelerinin tüm bunları gazetelerden okuyacaklarını söyleyerek baskı yapmaya çalıştı. Bahse konu paranın Erdem Arıoğlu'nun babası Ersin Arıoğlu tarafından ödenmesini, onun için bu tutarın küçük bir miktar olduğuna dair sözler sarf edip yine iddiaya göre, "Para ödenmediği takdirde madde kullanan, farklı cinsel eğilimleri olan, sapkın, şiddet uygulayan, ahlaksız hayat yaşayan biri olduğuna dair açıklamalarda bulunacağız" diyerek tehditler savurdu.