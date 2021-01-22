Son dakika: MEB'den "isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri" duyurusu

-Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."

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