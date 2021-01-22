22 Ocak 2021, Cuma
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Rus savaş gemisi "Saratov" Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus donanmasının filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi , ’ndan geçti. ve ‘Dur yolcu' yazısını geçerek 'ne doğru ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında botu refakat etti.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Ege Denizi açıklarından saat 16.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 17.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ve 'Dur yolcu' yazısını geçerek Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti RUS SAVAŞ GEMİSİ 'SARATOV' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

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