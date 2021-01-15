15 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama: Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ", ve ’na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama: Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Altun paylaşımında "Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır." ifadelerini kullandı.

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