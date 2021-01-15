BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Şubatta Kovid-19 aşısı olacağım"

Bozkır, "2 Şubat'ta ben 4 Şubat'ta ise eşim aşı olacak. Aşı olacak olmam BM Genel Kurulu Başkanı olduğum için değil 65 yaş üstü olduğum için. Sistemin çalışıyor olmasından mutluyum." dedi.

Volkan Bozkır, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de sisteme başvurduğunu, yaşı uygun olduğu için randevu aldığını ve aşı olacağını söyledi.