14 Ocak 2021, Perşembe
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Çin aşısının ilk yan etkileri belli oldu! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Son dakika haberi... 'da Sağlık Bakanı ile aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. , "Aşının ilk yan etkileri uygulanma bölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar" dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Çin aşısının ilk yan etkileri belli oldu! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı olduğunu belirterek, "Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler.

Çin aşısının ilk yan etkileri belli oldu! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

48 saat içinde de sonlanıyor bunlar. Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gözlenebiliyor nadir de olsa. Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bu durumlara karşı gerekli önlemler alınmış durumda.

Çin aşısının ilk yan etkileri belli oldu! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Aşı olan kişi 15 dakika boyunca izleniyor. Beklenmedik alerjik reaksiyona karşı da önlemlerimiz hazır durumda bekletiliyor" diye konuştu.

Çin aşısının ilk yan etkileri belli oldu! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

AŞI BİLGİLENDİRME PALTFORMUNU ANLATTI

Doç. Dr. Kayıpmaz, 'Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' ile ilgili de bilgi verdi. Doç. Dr. Kayıpmaz, bu platformdan aşılananların anlık takibinin yapılabildiğini, aşı ile ilgili tüm sorulara da burada yanıt bulabileceklerini kaydetti.

Çin aşısının ilk yan etkileri belli oldu! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Doç. Dr. Kayıpmaz, "Sayfayı güncelliyorum ve an be an aşılanan kişi sayısını görüyorum. Her geçen dakika aşılanan kişi sayısı binlerle artıyor. Çok güzel. Her dakika yenilediğimizde daha fazla kişinin aşılandığını görüyoruz, çok mutlu edici bir durum"dedi.

Çin aşısının ilk yan etkileri belli oldu! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

'AŞI SORULARI BURADA'

Doç.Dr. Kayıpmaz, aşı ile ilgili tüm soruların cevaplarının platformda yer aldığını belirterek "Nasıl aşı olacaksınız, sonrasında kimlere Covid-19 aşısı uygulanacak, aşıların etki mekanizmasının ne olduğu ve aşılarla ilgili sıkça sorulan sorulara buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çin aşısının ilk yan etkileri belli oldu! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Aşı çeşitleri, uygulanacak kişiler ve yan etkilerle karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğine dair bilgileri bu platformda bulabiliyorsunuz.

Çin aşısının ilk yan etkileri belli oldu! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sıkça sorulan sorular köşesi var; mesela 'Covid-19'u geçirdim yine de aşı yaptırmalı mıyım?' sorusu burada var. Veya 'Covid-19 aşısı emziren kadınlara uygulanabilir mi?' sorusunun cevabını bulabiliyorlar. Mesela 'yumurtaya alerjisi olan aşı oluyor mu?'

Çin aşısının ilk yan etkileri belli oldu! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Aşının üretim sürecinde kullanılmıyor yumurta; bu nedenle alerjisi olan kişiler aşı olabilir. Aşı sözlüğü bulunuyor, aşının tarihçesine bile ulaşabilirsiniz. Aşı takip sistemiyle aşı nakil araçlarının nasıl takip edildiği stok ve soğuk zincirin nasıl takip edildiğini görülebiliyor" diye konuştu.

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