



"İHALE SÜRECİ YAKINDA BAŞLAYACAK"

Yapılması planlanan Şehir Hastanesi'nin yerinin belli olmasıyla artık ihale sürecinin başlayacağını dile getiren Avcı, aynı zamanda hasta ve vatandaş konforuna önem verilecek bir hastane için çalışıldığını ifade ederek "Dolgu alan önce Alt Yapılar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılacak. Alt Yapılar Genel Müdürlüğü dolgular konusunda son derece deneyimli ve tecrübeli. O dolgu tamamlandıktan sonra da inşallah şehir hastanemizi o bölgede inşa etmiş olacağız. Şu anda proje çalışmaları da devam ediyor. O alana 1000 yataklı bir şehir hastanesi projesi oturtuluyor şu anda. Bizim öngörümüz; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yaklaşık 20 yıl hakikaten nitelikli bir hizmet verdi. Son günlerde problem oluşmaya başladı. Yeni konsepte artık çok daha hasta konforuna, vatandaş konforuna yönelik bir çalışma var" diye konuştu.