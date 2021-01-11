Heyecanla bekleniyor! KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS atamaları ne zaman?

KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS atamaları için araştırmalar sürüyor. Kamuya personel olarak atanmak isteyen adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde adayların heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Peki, KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS atamaları ne zaman? İşte cevaplar...

KPSS 2020/12 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020/2 tercihleri 7 Ocak'ta tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Ancak sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemlerine başlanacak. Sonuçların 2021 Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.