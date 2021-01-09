09 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Diyarbakır'dan acı haber: İçişleri Bakanlığı bir jandarma personelinin şehit olduğunu açıkladı

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada kırsalında PKK'lı hain teröristlerle çıkan çatışma sonrasında 1 personelinin olduğu duyuruldu. Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli de yaralandı.

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: Diyarbakır'dan acı haber: İçişleri Bakanlığı bir jandarma personelinin şehit olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır kırsalında PKK'lı hain teröristlerle çıkan çatışma sonrasında 1 jandarma personelinin şehit olduğu duyuruldu. Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli de yaralandı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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