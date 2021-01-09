Başkan Erdoğan'ın sürpriz Saadet Partisi hamlesi muhalefeti ürküttü!
Başkan Erdoğan'ın 86 yıl yaşındaki Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti sonrası Halk Tv'ye koşan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, muhalefet unsurlarının korkmamalarını belirtti. Aydın "Bu tip ziyaretler normal karşılanmalı biz diyalogdan yanayız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz perşembe Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi Saadet Partisi'ni paniğe sevk etti. Erdoğan bu özel ziyareti, kendi özel aracıyla gerçekleştirmişti.
Erdoğan, salı günü de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi de evinde ziyaret etmişti. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın koşa koşa Halk TV'ye çıkarak Millet İttifakı'ndaki paydaşlarını teskin etti.
"BU DOĞRU DEĞİL"
"Biz Erdoğan'ın Oğuzhan Asıltürk ziyaretinden haberdardık. Bu bir nezaket ziyaretiydi. Aralarında geçmişe dayanan bir hukuk var. Şüphesiz bu tip ziyaretlerde bir siyasi faydalaşma arzusu olur bu da normaldir. Buradan bir ittifak çıkarmak doğru değildir ama Cumhurbaşkanı'nın böyle bir arzu umması siyasetçiler açısından pek tabiidir. AKP ile Saadet Partisi arasında bir ittifak var gibi değerlendirmek doğru olmaz.
DİYALOGTAN YANAYIZ
Cumhurbaşkanı, Asiltürk ile bir istişare çerçevesinde bir araya gelmiştir. Genel Başkanımızdan önce Oğuzhan böyle bir zemin arayışı içinde olabilir. Bu tip ziyaretler normal karşılanmalı biz diyalogdan yanayız. Umarız Türkiye'de gıdası gerilim ve kutuplaşma olan siyasilerden iktidar partisi kendini çıkarabilir. Umarız, değil sadece Saadet Partisi ile Türkiye'de başka siyasi partilerle de birtakım meseleleri istişare ederler."