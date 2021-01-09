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Başkan Erdoğan'ın sürpriz Saadet Partisi hamlesi muhalefeti ürküttü!

Başkan Erdoğan'ın 86 yıl yaşındaki 'ü ziyareti sonrası 'ye koşan Sözcüsü Birol Aydın, muhalefet unsurlarının korkmamalarını belirtti. Aydın "Bu tip ziyaretler normal karşılanmalı biz diyalogdan yanayız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Başkan Erdoğan'ın sürpriz Saadet Partisi hamlesi muhalefeti ürküttü!

Başkan 'ın geçtiğimiz perşembe Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 'ü ziyaret etmesi Saadet Partisi'ni paniğe sevk etti. Erdoğan bu özel ziyareti, kendi özel aracıyla gerçekleştirmişti.

Erdoğan, salı günü de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi de evinde ziyaret etmişti. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın koşa koşa 'ye çıkarak 'ndaki paydaşlarını teskin etti.

"BU DOĞRU DEĞİL"

"Biz Erdoğan'ın Oğuzhan Asıltürk ziyaretinden haberdardık. Bu bir nezaket ziyaretiydi. Aralarında geçmişe dayanan bir hukuk var. Şüphesiz bu tip ziyaretlerde bir siyasi faydalaşma arzusu olur bu da normaldir. Buradan bir ittifak çıkarmak doğru değildir ama Cumhurbaşkanı'nın böyle bir arzu umması siyasetçiler açısından pek tabiidir. AKP ile Saadet Partisi arasında bir ittifak var gibi değerlendirmek doğru olmaz.

DİYALOGTAN YANAYIZ

Cumhurbaşkanı, Asiltürk ile bir istişare çerçevesinde bir araya gelmiştir. Genel Başkanımızdan önce Oğuzhan böyle bir zemin arayışı içinde olabilir. Bu tip ziyaretler normal karşılanmalı biz diyalogdan yanayız. Umarız Türkiye'de gıdası gerilim ve kutuplaşma olan siyasilerden iktidar partisi kendini çıkarabilir. Umarız, değil sadece Saadet Partisi ile Türkiye'de başka siyasi partilerle de birtakım meseleleri istişare ederler."

Başkan Erdoğan Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti BAŞKAN ERDOĞAN OĞUZHAN ASİLTÜRK'Ü EVİNDE ZİYARET ETTİ

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