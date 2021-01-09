Başkan Erdoğan'ın sürpriz Saadet Partisi hamlesi muhalefeti ürküttü!

"BU DOĞRU DEĞİL"

"Biz Erdoğan'ın Oğuzhan Asıltürk ziyaretinden haberdardık. Bu bir nezaket ziyaretiydi. Aralarında geçmişe dayanan bir hukuk var. Şüphesiz bu tip ziyaretlerde bir siyasi faydalaşma arzusu olur bu da normaldir. Buradan bir ittifak çıkarmak doğru değildir ama Cumhurbaşkanı'nın böyle bir arzu umması siyasetçiler açısından pek tabiidir. AKP ile Saadet Partisi arasında bir ittifak var gibi değerlendirmek doğru olmaz.