Okullar ne zaman kapanacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yarıyıl tatili takvimi belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçen öğrenciler, ilk ara tatilin ardından gözlerini yarıyıl tatiline çevirdi. Salgın nedeniyle ikinci ara tatil ile yarıy��l tatili birleştirildi. Bu gelişmelerin ardından 3 hafta tatil yapma fırsatı yakalayan öğrenciler, tatilin başlangıç takvimini araştırıyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? 2020-2021 1. dönem karneler ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili ile ikinci dönem gerçekleştirilecek ara tatil birleştirildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

KARNELER NE ZAMAN, NASIL VERİLECEK?

"Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.