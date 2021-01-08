Yarıyıl tatili için geri sayım: Okullar ne zaman kapanacak? 2020-2021 1. dönem karneler ne zaman verilecek?
Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili için geri sayım başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının 1. dönemini koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştiren öğrenciler, yarıyıl tatili için araştırmalarını sürdürüyor. MEB tarafından tatil ve karneler hakkında açıklama geldi. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? 2020-2021 1. dönem karneler ne zaman verilecek? İşte cevaplar...
Okullar ne zaman kapanacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yarıyıl tatili takvimi belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçen öğrenciler, ilk ara tatilin ardından gözlerini yarıyıl tatiline çevirdi. Salgın nedeniyle ikinci ara tatil ile yarıy��l tatili birleştirildi. Bu gelişmelerin ardından 3 hafta tatil yapma fırsatı yakalayan öğrenciler, tatilin başlangıç takvimini araştırıyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? 2020-2021 1. dönem karneler ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yarıyıl tatili ile ikinci dönem gerçekleştirilecek ara tatil birleştirildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
KARNELER NE ZAMAN, NASIL VERİLECEK?
"Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakan Ziya Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti. Önümüzdeki günlerde salgının durumuna göre yüz yüze eğitim ile ilgili yeni karar alınacak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
MEB'DEN HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI İÇİN 'YÜZ YÜZE EĞİTİM' KARARI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlatılmasına karar verildi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde ara verildiği ve eğitim öğretimin uzaktan eğitim yoluyla devam etme kararının alındığı hatırlatıldı.
MEB'in yazısında, yapılan değerlendirme neticesinde, hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 itibarıyla yüz yüze başlanacağı bildirildi.
Buna göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurslarda hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlere dikkat edilecek. 20 Kasım 2020'de durdurulan kurslardan eksik kalan saatlerin tamamı yüz yüze eğitim olarak uygulanacak ve kurs kapanış tarihleri güncellenecek.
Mesleki açık öğretim lisesi ile açık öğretim imam hatip lisesinin yüz yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek.
Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları MEB tarafından yapılacak açıklamaya kadar açılmayacak.
Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu da dikkate alınarak hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021'den itibaren yüz yüze başlanacak, salgının seyrine göre il/ilçe kurulu kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olabilecek.
MEB İLKOKULDAKİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ İÇİN HAYAT BİLGİSİ SETİ HAZIRLADI
MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından uzaktan eğitim sürecinde özel eğitim öğrencilerine ilave kaynak desteği verilmeye devam ediliyor. 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm seviyelerde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilere destek için matematik dersi kazanımlarıyla ilgili 6 kitaplık uyarlanmış etkinlikler seti yayımlayan Bakanlık, bunlara bir yenisini ekledi.
Bakanlık, hayat bilgisi dersi kazanımlarıyla ilgili 800'e yakın etkinliğin yer aldığı, 3 kitaptan oluşan set hazırladı. Hayat bilgisi seti, "orgm.meb.gov.tr/uyet" internet adresinden yayımlandı. Kitaplarda 1, 2 ve 3. sınıf konuları bulunuyor.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DİĞER DERSLERDEN DE UYARLANMIŞ ETKİNLİK SETLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecinde tüm arkadaşlarımız bir taraftan ders etkinlikleriyle ilgili çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan ilave üretimlerle öğrencilerimizi desteklemek için büyük emek veriyor." ifadesini kullandı.
Tüm eğitim kademeleri ve sınıf seviyelerinde öğrenme kayıplarını en aza indirmek için çok sayıda kaynağı öğrencilerin kullanımına sunduklarını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilerimize yönelik bir destek paketini kullanıma açmıştık. İlkokul ve ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan yaklaşık 300 bin öğrencimize yönelik ilk kez kazanımlarla ilgili uyarlanmış etkinlikler setini paylaşmıştık. Bu paylaşımda odağımız matematik dersi olmuştu. Bugün yayımladığımız hayat bilgisi setiyle özel gereksinimli öğrencilerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Genel eğitim müfredatındaki kazanımlarla ilgili etkinlikleri kaynaştırma öğrencilerimiz için uyarladığımız setimizle, konu ve kazanımlarının öğrencilerimiz için kalıcı olmasını amaçladık. Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımları, kitap ve etkileşimli dijital programı kullanarak kullanabilecek. Önümüzdeki günlerde diğer derslerden de uyarlanmış etkinlik setlerini paylaşacağız. "
Tüm imkanlarıyla öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Selçuk, süreci koordine eden MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ile çalışma arkadaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.