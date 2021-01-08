Son dakika... MSB TSK astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere ilanda yayımlanan kaynak okullarına göre personel alımı yapılacak. İlana başvurular 25 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sonuçların açıklanacağı tarihi iple çeken adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 MSB muvazzaf astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 TSK astsubay alımı sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

MUVAZZAF ASTSUBAY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Başvuru işlemleri 25 Aralık 2020 tarihinde sona ermişti. Buna göre sonuçların 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Astsubay alımı sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),