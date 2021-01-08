İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD ve İngiltere aşılarının alınmasını yasakladı
Son dakika haberine göre... İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, koronavirüse karşı ABD ve İngiltere'de geliştirilen aşıların alınmasını yasakladı.
Televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında "ABD ve İngiltere aşılarının ülkeye ithal edilmesi yasaklanmıştır. Yetkililere de söyledim, burada herkese de söylüyorum" diyen Hamaney, "Amerikalılar aşı üretebiliyor olsaydı kendi ülkelerinde böyle bir koronavirüs fiyaskosu yaşamazlardı" ifadesini kullandı.
İran İmam Humeyni İcra Kurulu Başkanı Muhammed Mokhbar geçtiğimiz günlerde, yeni tip koronavirüs aşısının insan üzerindeki klinik denemelerine başlanacağını duyurmuştu.
İmam Humeyni İcra Kurulu Başkanı Muhammed Mokhbar, yerli ürerim Kovid-19 aşısının insan üzerindeki denemelerine 21 Aralık tarihinden itibaren başlanacağını söyleyerek, "Ben ve İmam Humeyni İcra kurumunda bulunan tüm meslektaşlarım olarak bu aşıyı kullanmaya hazırız" açıklamasını yapmıştı.