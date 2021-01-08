İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD ve İngiltere aşılarının alınmasını yasakladı

Televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında "ABD ve İngiltere aşılarının ülkeye ithal edilmesi yasaklanmıştır. Yetkililere de söyledim, burada herkese de söylüyorum" diyen Hamaney, "Amerikalılar aşı üretebiliyor olsaydı kendi ülkelerinde böyle bir koronavirüs fiyaskosu yaşamazlardı" ifadesini kullandı.