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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD ve İngiltere aşılarının alınmasını yasakladı

Son dakika haberine göre... 'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, koronavirüse karşı ve 'de geliştirilen aşıların alınmasını yasakladı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD ve İngiltere aşılarının alınmasını yasakladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1 milyonu aştığı 'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ve 'den aşı satın alınmasına yasak getirdi.

Televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında "ABD ve İngiltere aşılarının ülkeye ithal edilmesi yasaklanmıştır. Yetkililere de söyledim, burada herkese de söylüyorum" diyen Hamaney, "Amerikalılar aşı üretebiliyor olsaydı kendi ülkelerinde böyle bir koronavirüs fiyaskosu yaşamazlardı" ifadesini kullandı.

İran Başkanı Muhammed Mokhbar geçtiğimiz günlerde, yeni tip koronavirüs aşısının insan üzerindeki klinik denemelerine başlanacağını duyurmuştu.

İmam Humeyni İcra Kurulu Başkanı Muhammed Mokhbar, yerli ürerim Kovid-19 aşısının insan üzerindeki denemelerine 21 Aralık tarihinden itibaren başlanacağını söyleyerek, "Ben ve İmam Humeyni İcra kurumunda bulunan tüm meslektaşlarım olarak bu aşıyı kullanmaya hazırız" açıklamasını yapmıştı.

Ülkede korona virüs aşısı üretiminde olumlu sonuçlar alındığını belirten Mokhbar, "Ülkedeki en iyi ve en güvenli aşıyı üreteceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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