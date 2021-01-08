Heyecan dorukta! KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı mı? Kamu personeli atamaları ne zaman yapılacak?

KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020/2 kapsamında tercih işlemleri alındı. Sürecin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı takvime çevrildi. Heyecan içinde atama bekleyen adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı mı? Kamu personeli atamaları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

KPSS 2020/12 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemlerine başlanacak. Sonuçların 2021 Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.