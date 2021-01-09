09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ambulans ile taksi çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi

Ambulans ile taksi çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi

'de taksi ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Devrilen ambulans 100 metre sürüklenirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2021
ABONE OL
Ambulans ile taksi çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi

Barbaros Mahallesi'nden aldığı hastayı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine götüren Mehmet Çakmakçı idaresindeki 17 UT 186 plakalı ambulans, Troya Caddesi'nde, Metin Özcan yönetimindeki 17 T 0319 plakalı taksiyle çarpıştı.

Devrilen ambulans, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada, sürücüler Çakmakçı ve Özcan ile sağlık görevlileri Sultan Arslan Aker, Nazan İşçi Gürcü ve ismi açıklanmayan hasta yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yerine gelen sağlık personeli, ambulanstaki tıbbi cihazlar ile yola savrulan diğer malzemeleri toplayıp araca yükledi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan cadde, ambulansın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA