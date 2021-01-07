Son dakika: Olay TV'nin FETÖ bağlantıları ortaya çıktı! İşte Olay TV-FETÖ gerçekleri

İş adamı Cavit Çağlar ve Hüseyin Köksal tarafından kurulan Olay TV ile ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Olay TV'nin patronu Hüseyin Köksal'ın kardeşi Ahmet Köksal ve Murat Kapki'nin sahibi olduğu Advertcity isimli şirketin İBB'den ihalesiz reklam alanı aldığı öğrenildi. Aynı şirketin ortağı olan Murat Kapki'nin kardeşi Ferhat Kapki'nin ise FETÖ'nün ABD'deki okullarında müdürlük yaptığı bildirildi.