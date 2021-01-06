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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: ABD'de yaşananları endişeyle takip ediyoruz

Son dakika haberi... , " binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: ABD'de yaşananları endişeyle takip ediyoruz

SON DAKİKA HABERİ: 'de ortalık karıştı. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump ve destekçileri haklarını arıyor.

ABD'nin başkenti Washington'da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

Olay nedeniyle Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Dışişleri Bakanlığı, "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" mesajını verdi.

Bakanlık, "ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ABD'DEKİ OLAYLARI ENDİŞEYLE İZLİYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasına göstericilerin girmesine kadar varan gelişmeler konusunda değerlendirmede bulundu.

Şentop, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.


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