Son dakika... Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2020 yılının son bedelli askerlik başvuruları alındı. Askerlik vazifesini tamamlamak üzere bedelliye başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Bedelli askerlik ile ilgili tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? e-Devlet 2020 bedelli askerlik sonuçları ne zaman belli olacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, bedelli askerlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların 2021 Ocak ayı içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Adaylar sonuçlarına e-Devlet ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.