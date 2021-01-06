Ayrıca, 'Emniyet Mahrem' yapılanması içerisinde örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim edilen personeller olarak örgüt tarafından kodlandıkları ve her ikisinin de Bylock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptığı tespit edildi.

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