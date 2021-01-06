Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması
Koronavirüsle mücadele dönemindeki gelişmeleri aktaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021'de dijital hamlelerin yapılacağını vurguladı. Yüz yüze eğitime alternatif bir sistemin geliştirildiğini belirten Bakan Seçuk, uzaktan eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İlk ve ortaöğretimde 2020 yılının büyük bir bölümü, evlerde, telefon, tablet ve bilgisayarlar aracılığıyla dijital ortamda alınan eğitimle geçti. Milli Eğitim Bakanlığı, salgının seyrini göz önünde bulundurarak 2021 yılı için eğitimde dijital hamleler yapma kararı aldı.
"500 BİN TABLET DAĞITIMINI TAMAMLIYORUZ"
Milliyet Gazetesi'ne konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl öğrencilere 500 bin tablet dağıtımını tamamlayacaklarını söyledi.
"EBA Destek Noktaları ile evinde cihaz ya da interneti olmayan öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde içinde 25 GB internet paketi olan 500 bin tablet bilgisayar dağıtımı başlatmıştık. Bunu tamamlamak üzereyiz. Yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da tablet bilgisayar dağıtımı sürecine güçlü desteğiyle gereksinimi olan bütün öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz."
"DİJİTAL EĞİTİM DEVAM EDECEK"
Bakan Selçuk, Türkiye'de uzaktan eğitimin, olası salgın ya da afet dönemlerine karşın, yüz yüze eğitimine alternatif bir sistemi haline getirileceğini de söyledi.
"Gelecekte koronavirüste karşılaştığımız benzeri durumlara ulusal ölçekte hazırlıklı olmak, engelli kullanıcılar için erişilebilir hizmetler sunmak amacıyla 'Güvenli okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi'ni planladık. Salgın bittiğinde uzaktan eğitim, çağın gereği olarak var olacak. EBA kanallarımız yayına devam edecek. Harmanlanmış eğitim modeliyle eğitim ve öğretim sadece sınıfta değil; sınıf dışında da devam edecek."
100 BİN TASARIM BECERİ ATÖLYESİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 yılındaki bir diğer hedefi, okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının artırılması. Bu sayının önümüzdeki dönemde 100 bine çıkarılması planlanıyor.
"Çocuklarımız okullarda aldıkları akademik bilgileri atölye ortamlarında üretime dönüştürebilsin, atölyeler bir hayat sahnesine dönüşsün istiyoruz. Bugüne kadar okullarımızda robotik, ahşap, teknoloji, drama gibi alanlar başta olmak üzere 9 bin 479 tasarım beceri atölyesi açtık. Yeni hedefimiz 100 bin tasarım beceri atölyesi..."
Mesleki ve sektörel işbirlikleri de Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un önemsediği konulardan. Selçuk, bu yıldan itibaren mesleki ve teknik eğitim alanında bir paradigma değişikliği olacağını söylüyor. Söz konusu eğitimi veren okullarda üretilen bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisi ve teknolojisine katkı sağlaması için çalışmaların devam ettiğini ifade ediyor.