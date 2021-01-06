Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

100 BİN TASARIM BECERİ ATÖLYESİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 yılındaki bir diğer hedefi, okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının artırılması. Bu sayının önümüzdeki dönemde 100 bine çıkarılması planlanıyor.

"Çocuklarımız okullarda aldıkları akademik bilgileri atölye ortamlarında üretime dönüştürebilsin, atölyeler bir hayat sahnesine dönüşsün istiyoruz. Bugüne kadar okullarımızda robotik, ahşap, teknoloji, drama gibi alanlar başta olmak üzere 9 bin 479 tasarım beceri atölyesi açtık. Yeni hedefimiz 100 bin tasarım beceri atölyesi..."

Mesleki ve sektörel işbirlikleri de Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un önemsediği konulardan. Selçuk, bu yıldan itibaren mesleki ve teknik eğitim alanında bir paradigma değişikliği olacağını söylüyor. Söz konusu eğitimi veren okullarda üretilen bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisi ve teknolojisine katkı sağlaması için çalışmaların devam ettiğini ifade ediyor.