04 Ocak 2021, Pazartesi
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Camı kırıp evi bastı! Eski sevgilisini öldürdü

Son dakika haberine göre; ’nın ilçesinde 5 ay önce kendisinden ayrılan sevgilisinin evine camı kırarak giren adam, eski sevgilisine tabancayla 3 el ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan talihsiz kadının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 04.01.2021
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Camı kırıp evi bastı! Eski sevgilisini öldürdü

Olay, saat 02.00 sıralarında 'nın ilçesi Mutlu Mahallesi 706. Sokakta meydana geldi. ., kendisinden 5 ay önce ayrılan . ile telefonda tartıştı.

Daha sonra sevgilisinin evinin önüne gelen saldırgan, kapıyı açmalarını istedi. Kapının açılmaması üzerine sinirlenen Gökhan A., evin camını taşla kırarak içeri girdi.


ÇOCUKLARI ODAYA KİLİTLEDİ
Eve giren saldırgan, sevgilisiyle baş başa görüşmek için Sevgi T.'nin çocuklarını odaya kilitledi. Burada sevgilisiyle tekrar tartışmaya başlayan Gökhan A., öfkelenerek belindeki tabancayla Sevgi T.'ye 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerden dolayı yerde kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın ağır yaralandı.

Odada kilitli kalan çocukların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.


HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Polis, odaya kilitlenen çocukları dışarıya çıkarırken sağlık ekibi de kalbi duran yaralı kadına olay yerinde kalp masajı yaptı. Yaralı kadın, ambulansla 'ne sevk etti.

Sevgi T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevgi T.'nin 3 çocuğu vardı. Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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