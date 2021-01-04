Camı kırıp evi bastı! Eski sevgilisini öldürdü

Sevgi T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevgi T.'nin 3 çocuğu vardı. Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN