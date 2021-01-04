BORAN'da kullanılacak sistem testleri geçti

Obüsün atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar, ilk hız ölçme radarı ve ataletsel navigasyon sistemiyle gerçekleştirilmesini sağlayan bu entegre sistem, gündüz/gece görerek atış yapabilmeye imkan veren elektro-optik ve lazer mesafe ölçer birimlerine de sahip bulunuyor. Sistem, obüsün komuta kontrol sistemlerine ve ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu da sağlıyor.