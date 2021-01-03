Son dakika: Canan Kaftancıoğlu ve CHP'liler binanın mührünü kırarak içeri girdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulması üzerine, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan denetim sonucunda, "onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı" tespitiyle bina 22 Aralık'ta mühürlenmişti.

Denetim tutanağında "şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi" gerektiği belirtilmişti.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, CHP'ye "binayı ya eski haline döndürmesi ya da tadilat ruhsatı alması" için, Sarıyer Belediyesine de kaçak yapıyla ilgili gerekli işlem ve kontrolleri yapması için 4 Ocak'a kadar süre vermişti.