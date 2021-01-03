İngiltere'den İzmir'e gelenler karantinaya alındı

Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelen 60 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

İngiltere'den geldiği belirlenen 60 kişi, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak Gazi Ayşe Hanım Yurdu'na yerleştirildi.

Bazı kişiler, karantinadaki yakınlarına kıyafet ve çeşitli eşyalar getirdi. Karantinada bulunanların, hava almak için zaman zaman balkona çıktıkları gözlendi.

AFAD, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVDE

İzmir Valiliği, dün, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunan ve Türkiye'ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen kişilerin, 14 gün boyunca karantina altına alınacaklarını bildirmişti.

MUTASYONA UĞRAYAN 3 KİŞİ HAKKINDA YENİ GELİŞME

İngiltere'de mustasyona uğrayan COVID-19'un tespit edildiği 1 kişi Balıkesir'in Edremit ilçesinide karantinaya alındı.

A Haber muhabiri Vedat Sezer test sonuçları pozitif çıkan kişilerin öğrenci yurtlarında karantina altına alındığını aktardı.

Sezer, mutasyona uğraşmış COVID-19 tespit edilen kişilerin genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Öte yandan Gaziantep'te 2 kişi aynı şekilde öğrenci yurtlarında karantina altına alındı.