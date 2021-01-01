VGM burs sonuçları açıklandı mı?, sorusu son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını tamamladılar. Ortaöğrenim sonuçlarının ardından sıra yükseköğrenim sonuçlarına çevrildi. KYK burs sonuçlarının açıklanması ile birlikte VGM burs değerlendirmeleri başladı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. 2019 yılında VGM üniversite başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM üniversite burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.