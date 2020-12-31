31 Aralık 2020, Perşembe
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Sağlık Bakanlığından Osmaniye’ye 6 ambulans

tarafından ’ye tahsis edilen 6 yeni , İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Teslim edilen ambulanslar hizmete sunuldu.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020
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Sağlık Bakanlığından Osmaniye’ye 6 ambulans

Ambulanslar İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliğine teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Öznavruz, "Yeni hizmete sunulan ambulanslarla birlikte acil sağlık hizmetlerimiz daha da güçlendi. Acil sağlık hizmetlerinin başarısının en önemli göstergelerinden biri vakaya ulaşım süresidir. Acil sağlık hizmetlerimiz yaygın istasyon ağıyla vakalara kısa bir sürede müdahale ediyorlar. Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen ambulansların hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Teslim edilen ambulanslar hizmete sunuldu.

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