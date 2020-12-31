Bugün yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Kaç gün tatil yapılacak?
31 Aralık resmi tatil mi? Koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde geçirilen 2020 yılına bugün veda edilecek. Yeni yıl öncesinde en çok merak edilen konular arasında, 31 Aralık tarihinin resmi tatil olup olmadığı... Öte yandan hem çalışanlar hem de öğrenciler, bugünün yarım gün olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Kaç gün tatil yapılacak? İşte cevaplar...
Bugün yarım gün mü? Yeni yıl için geri sayım başladı. Koronavirüs salgınının bitmesi umuduyla 2020'ye veda edecek vatandaşlar, 31 Aralık tarihinin resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Yeni yıl için geri sayım başlarken, internet üzerinde en çok aranılan konular arasında yılbaşı tatili yer aldı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Kaç gün tatil yapılacak? İşte haberin detayları...
BUGÜN YARIM GÜN MÜ? 31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık tarihi resmi tatil değildir. İş ve eğitim süreci tam gün devam edecek.
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene 1 Ocak Cuma gününe denk geldiği için hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.
YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak.
YILBAŞI YASAĞINDA MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Buna göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
YILBAŞINDA LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
YILBAŞINDA FIRIN AÇIK MI?
Cuma, cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
AVUKATLAR VE NOTERLER, KISITLAMA SÜRECİNDE GÖREV İÇİN DIŞARI ÇIKABİLECEK
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi, vekil, duruşma ve ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ile yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, görevlerine dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi.
Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine de izin verilecek.
Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıflarıyla ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.