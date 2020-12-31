Bugün yarım gün mü? Yeni yıl için geri sayım başladı. Koronavirüs salgınının bitmesi umuduyla 2020'ye veda edecek vatandaşlar, 31 Aralık tarihinin resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Yeni yıl için geri sayım başlarken, internet üzerinde en çok aranılan konular arasında yılbaşı tatili yer aldı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Kaç gün tatil yapılacak? İşte haberin detayları...

BUGÜN YARIM GÜN MÜ? 31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık tarihi resmi tatil değildir. İş ve eğitim süreci tam gün devam edecek.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene 1 Ocak Cuma gününe denk geldiği için hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.