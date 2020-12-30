Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu? 30 Aralık 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika... Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 30 Aralık son depremler listesi...
Saat 16.40'ta yerin 5.18 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
SON DEPREMLER (30 ARALIK 2020)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.12.30 16:22:13 38.0390 27.1042 2.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.30 16:10:20 37.1062 37.2813 0.0 -.- 1.4 -.- OGUMSOGUT-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2020.12.30 15:47:24 36.3960 27.1105 2.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.12.30 15:30:22 37.9992 26.2593 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.30 15:07:06 39.4130 28.2568 7.1 -.- 1.8 -.- ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) ��lksel
2020.12.30 15:04:39 39.3597 40.8032 3.0 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.12.30 14:53:54 39.3158 33.4662 0.0 -.- 1.0 -.- KUCUKBIYIK-BALA (ANKARA) İlksel
2020.12.30 14:26:20 38.3942 38.8088 18.0 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.12.30 14:17:56 40.7713 31.6787 0.0 -.- 1.5 -.- MUSLUKLAR-(BOLU) İlksel
2020.12.30 14:08:09 37.0150 34.6933 0.0 -.- 1.3 -.- KAKLIKTASI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2020.12.30 13:43:25 37.9515 27.2182 7.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.30 13:34:31 37.2183 36.5500 27.0 -.- 1.7 -.- ORENCIK-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2020.12.30 13:16:18 37.8347 27.1605 9.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.30 12:27:05 39.3133 38.2228 6.1 -.- 1.6 -.- CIGDEMLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2020.12.30 12:17:09 39.3512 33.4283 0.0 -.- 0.8 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel
2020.12.30 11:52:54 39.0840 27.5358 0.0 -.- 1.3 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2020.12.30 11:49:16 37.1975 28.1868 0.0 -.- 1.3 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel
2020.12.30 11:20:03 39.8605 28.8233 0.0 -.- 1.9 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel
2020.12.30 11:17:18 37.8468 27.0270 2.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.30 11:11:31 38.0778 27.0083 13.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.30 10:57:26 37.8538 26.4292 2.3 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.12.30 10:54:36 39.8527 28.8083 0.0 -.- 2.0 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel
2020.12.30 10:44:21 38.1690 26.2863 5.0 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.30 10:40:02 40.5570 33.0343 7.1 -.- 1.8 -.- GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2020.12.30 10:26:53 36.6372 31.1243 96.6 -.- 2.4 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.30 09:22:02 37.7950 26.9473 8.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.30 09:05:02 37.8397 26.9380 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.30 08:26:20 38.8752 39.7632 14.1 -.- 1.6 -.- KAYACI-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2020.12.30 08:13:41 36.9110 27.7175 7.6 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.30 07:47:14 40.1228 28.1585 7.3 -.- 2.9 -.- HAMIDIYE-KARACABEY (BURSA) İlksel
2020.12.30 06:47:47 37.8895 26.4948 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.30 06:31:24 37.8230 27.1247 20.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.30 06:30:56 37.6617 27.3565 16.1 -.- 1.4 -.- GOLBENT-SOKE (AYDIN) İlksel
2020.12.30 06:18:21 37.7082 27.0235 7.4 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel