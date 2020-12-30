Son dakika: 2020'de 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi

Yıl boyunca yapılan operasyonlarda terör örgütü tarafından kullanılan mevzi, sığınak ve barınakların imha edildiğini belirten Bakan Akar, "Yurt içinde, sınır ötesinde teröristlerin ne kadar inleri, mağarası varsa bunlar tahrip edildi, edilmeye devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Akar, operasyonların etkin ve kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek, "Teröristlere önemli darbe vuruldu, vurulmaya devam ediyor. Bu konuda kararlıyız. Artan bir tempo ve şiddetle aralıksız taarruzi ruhla terörle mücadelemiz devam edecek. Geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde olduklarını, iki gece aynı yerde yatamadıklarını, korkunun dağları sardığını, TSK'nın nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz, takip ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hudut güvenliğinin sağlanmasına yönelik de önemli çalışmaların yapıldığını ifade eden Bakan Akar, "Yıl boyunca 82 bin 229 kişi yasa dışı hudut geçişinde bulunmaya çalışırken yakalandı" dedi.