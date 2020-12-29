



Fatma Patan'ın ailesi duruma tepki gösterdi. Patan'ın kızı Elif Usta, "Biz cenazeyi defnettikten yarım saat sonra bize bir haber geldi, anneniz öldü diye. Yani morgda karışmasını anlarım ama ölmüş ve canlı bir insan nasıl karışır? Cenazenin asıl sahiplerine de günah, bakın gömdük, sonra çıkardık. Kimsenin içi yanmasın, bu hastane bize daha önce de bazı sorunlar çıkardı. Burada bir şey var, bunlar incelensin ve kimse yanmasın" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN