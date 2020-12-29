29 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Annelerini defnettikten sonra öğrendiler! Cenazede büyük şok

Annelerini defnettikten sonra öğrendiler! Cenazede büyük şok

’da koronavirüs tedavisi gören ’ın (64) öldüğü belirtilerek çocuklarına teslim edilen cenaze, bugün ’da toprağa verildi. Aile defin işlemlerinin ardından özel hastaneden gelen telefonla şoke oldu. Fatma Patan’ın bugün öldüğü, kendilerine verilen cenazenin başka bir kişiye ait olduğu belirtilince, defnedilen cenaze çıkarıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
ABONE OL
Annelerini defnettikten sonra öğrendiler! Cenazede büyük şok

'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören 'ın, 'nın Karasu ilçesinde yaşayan çocuklarına, dün annelerinin vefat ettiği haberi verildi. İşlemlerin ardından Tekirdağ'dan Sakarya'ya getirilen cenaze, bugün Karasu ilçesi Yenimahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Defin işleminden yarım saat sonra aldıkları telefonla Patan'ın çocukları neye uğradığını şaşırdı. Defnettikleri kişinin bir başkası olduğunu öğrenen çocuklarına, annelerinin bugün vefat ettiği söylendi. Bunun üzerine savcılık talimatı doğrultusunda mezar tekrar açılarak defnedilen cenaze çıkartılıp gasilhaneye gönderildi. Cenazenin asıl sahipleri Tekirdağ'dan Sakarya'ya doğru yola çıkarken, Fatma Patan'ın cenazesi ise Sakarya'ya gönderildi.



Fatma Patan'ın ailesi duruma tepki gösterdi. Patan'ın kızı Elif Usta, "Biz cenazeyi defnettikten yarım saat sonra bize bir haber geldi, anneniz öldü diye. Yani morgda karışmasını anlarım ama ölmüş ve canlı bir insan nasıl karışır? Cenazenin asıl sahiplerine de günah, bakın gömdük, sonra çıkardık. Kimsenin içi yanmasın, bu hastane bize daha önce de bazı sorunlar çıkardı. Burada bir şey var, bunlar incelensin ve kimse yanmasın" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA