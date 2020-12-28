Yılbaşı hediyesi için internet alışverişi uyarısı

"ÇOK BİLİNEN SİTELERDEN ALIŞVERİŞ YAPIYORUM"

İnternet üzerinden alışverişi daha güvenli bulduğunu belirten Elvan Aksoy ise, "Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte daha çok internet alışverişine yöneldim. Temas olmadığı için daha güvenli geliyor. Mağazayı da çok acil bir şey almam gerektiğinde kullanıyorum onun dışında kullanmıyorum. Sadece bilindik, güvenli çok bilinen internet sitelerinden alışveriş yaptığım için bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım" ifadelerini kullandı.