Son dakika: Yerli ve milli silah PMT-76'dan müjdeli haber! Sırada seri üretim var

İŞTE YERLİ VE MİLLİ PMT-76'NIN ÖZELLİKLERİ

Açık Ve Tek Doğrusal Hareketli Mekanizmalı Gaz Pistonlu Sistem ile çalışıyor. 7,62 mm X 51 NATO çapına sahip. Ağırlığı 12500 gram olan yerli ve milli PMT-76 platform makineli tüfeğin Silah Uzunluğu1250 mm, ağırlığı ise 547 mm'dir.