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Son dakika: Yerli ve milli silah PMT-76'dan müjdeli haber! Sırada seri üretim var

Son dakika haberleri... Türkiye'nin çalışmaları başarıyla devam ediyor. Son olarak testlerden başarıyla geçen 'nın prototipi tamamlandı. Gözler yerli ve milli platform makineli tüfek olan 'nın seri üretimine çevrildi. İşte PMT-76'nın özellikleri...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2020
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Son dakika: Yerli ve milli silah PMT-76'dan müjdeli haber! Sırada seri üretim var

Türkiye yerli ve milli üretimlerine tüm hızıyla devam ederken, 'dan müjdeli haber geldi. Tüm testleri başarıyla geçen Türkiye'nin yerli ve milli silahı kısa süre içinde seri üretime geçecek.

MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) 2016 yılında yerli ve milli imkânlarla başlattığı Ar-Ge çalışmalarını başarıyla sonuçlandırarak, PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototipini tamamlandı.

SIRADA SERİ ÜRETİM VAR

Tüfeğin parçalarının tamamı hiçbir destek alınmadan Kırıkkale'deki fabrikada üretildi.

Tasarım çalışmaları üç yıl süren PMT-76'dan toplam 12 adet prototip üretilerek 35 farklı kalifikasyon testine tabi tutularak seri üretim aşamasına getirilecektir.

İŞTE YERLİ VE MİLLİ PMT-76'NIN ÖZELLİKLERİ

Açık Ve Tek Doğrusal Hareketli Mekanizmalı Gaz Pistonlu Sistem ile çalışıyor. 7,62 mm X 51 NATO çapına sahip. Ağırlığı 12500 gram olan yerli ve milli PMT-76 platform makineli tüfeğin Silah Uzunluğu1250 mm, ağırlığı ise 547 mm'dir.

Seri ateşleme türüne sahip olan milli gururumuz, 650-950 Atım/Dakika atış süratına sahip.

Etkili menzili 800 metre olan yerli ve milli PMT-76'nın azami menzili 3800 metre.

PMT-76, tek namluyla 20 bin atış yapabilmektedir. PMT-76, FN platform makineli tüfeğinin muadili bir silahtır.

Yerli ve milli silah PMT-76'nın prototipi tamamlandı YERLİ VE MİLLİ SİLAH PMT-76'NIN PROTOTİPİ TAMAMLANDI

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