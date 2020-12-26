26 Aralık 2020, Cumartesi
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Uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Son dakika haberine göre; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü , kent genelinde düzenlenen operasyon ve uygulamalarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020
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Uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Müdürlük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-20 Aralık tarihlerinde kent genelindeki operasyon ve uygulamalarda, 452 gram esrar-skank, 122 adet captagon, 116 gram eroin, 6 gram sentetik kannabinoid, 386 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap, 7 bin 789 sentetik ecza, 6 bin 755 Türk lirası, 10 Avro, tabanca, av tüfeği ve 78 adet fişek ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 31 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'unun tutuklandığı kaydedildi.

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