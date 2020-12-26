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Son dakika: Bakan Koca dört ildeki son durumu paylaştı! Düşüş devam ediyor!

Son dakika haberi... 4 ile ilişkin son durumu paylaştı. ", , HATAY, Valilerimiz, Müdürlerimiz ve Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Son dakika: Bakan Koca dört ildeki son durumu paylaştı! Düşüş devam ediyor!

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ", , HATAY, Valilerimiz, Müdürlerimiz ve Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

BURSA: Yatak doluluk oranı %52'ye, doluluk oranı %70'e düştü.

ANKARA: Yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %65'e düştü.

HATAY: Yatak doluluk oranı %54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen %86.

ADANA: Yatak doluluk oranı %62'ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen %78.

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"TRABZON'DA vaka sayıları %25 düştü, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %72." demişti.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "SAMSUN'DA vaka sayısında %35 düşüş oldu. Yatak doluluğu %62, yoğun bakım doluluğu %80." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca Hatay'a ilişkin "HATAY'DA vaka sayısında %40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu %85, yoğun bakım doluluğu %77." demişti.

Bakan Koca "SAMSUN ve HATAY'DA Ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım." uyarısında bulunmuştu.

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