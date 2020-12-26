Son dakika: Bakan Koca dört ildeki son durumu paylaştı! Düşüş devam ediyor!
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ile ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Koca"BURSA, ANKARA, HATAY, ADANA Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "BURSA, ANKARA, HATAY, ADANA Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." ifadelerini kullandı.
BURSA: Yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %70'e düştü.
ANKARA: Yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %65'e düştü.
HATAY: Yatak doluluk oranı %54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen %86.
ADANA: Yatak doluluk oranı %62'ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen %78.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BAZI İLLERDEKİ ORANLARI DA VERMİŞTİ
Bakan Koca "TRABZON'DA vaka sayıları %25 düştü, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %72." demişti.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda "SAMSUN'DA vaka sayısında %35 düşüş oldu. Yatak doluluğu %62, yoğun bakım doluluğu %80." ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Koca Hatay'a ilişkin "HATAY'DA vaka sayısında %40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu %85, yoğun bakım doluluğu %77." demişti.