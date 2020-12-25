İstanbul'da DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 7 ilçede 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Operasyon kapsamında, Bağcılar'da bir adrese giren polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına alırken evde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.