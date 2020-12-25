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İstanbul'da DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... 'da terör örgütü 'a yönelik operasyon düzenlendi. 7 ilçede 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2020
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İstanbul'da DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü () ekipleri, il genelinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

7 ilçede 10 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona önceden belirlene adreslere gece saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, baskın yapılan adreslerde aramalarda bulundu.

Operasyon kapsamında, Bağcılar'da bir adrese giren polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına alırken evde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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