KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanıyor... 2020 KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sonuçları saat kaçta açıklanacak? 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin takvimine göre sonuçlar bugün açıklanacak. Heyecanla sonuçları bekleyen adaylar, sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
KPSS ortaöğretim sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2 senede bir gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının 2020 yılı oturumuna katılan adaylar, heyecan içinde sonuçları bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, sonuçların bugün erişime açılması bekleniyor. Şimdi ise en çok merak edilen konulardan biri de sonuçların saat kaçta açıklanacağı oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde yani bugün açıklanacak. Sonuçların öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercihlerin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.