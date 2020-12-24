KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanıyor... 2020 KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2 senede bir gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının 2020 yılı oturumuna katılan adaylar, heyecan içinde sonuçları bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, sonuçların bugün erişime açılması bekleniyor. Şimdi ise en çok merak edilen konulardan biri de sonuçların saat kaçta açıklanacağı oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde yani bugün açıklanacak. Sonuçların öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

SONUÇLAR BU SAYFADA OLACAK