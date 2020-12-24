JAKUZULİ, NEHİR MANZARALI ODADA PARTİYE MÜSAADE YOK

4 gece için jakuzili, şömineli ve nehir manzaralı oda müsaitliği olduğunu söyleyen bir otelde ise, diğerlerinin yanı sıra eğlenceye müsaade edilmiyor. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil 4 bin 500 lira fiyatı olan odada 8 kişinin bir arada kalması mümkün değil.

UZMANLAR UYARIYOR: 2021 ZOR GEÇMESİN

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ise, sosyal anlamda birliktelik söz konusu olursa hastalığın bulaşma ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, yeni yıla farklı yerlerde ve kalabalık girmek isteyen kişilere uyarılarda bulundu:

"Kanunların müsaadesi ötesinde bireysel olarak insanların kendi hayatlarını koruma gibi bir sorumluluğu vardır. Sosyal mesafenin korunmasına özellikle dikkat edilmesi gerekir. Bir şey olmaz değil, kesinlikle oluyor. Özellikle bu tür eğlencelerde, düğünlerde çok fazla bulaş görüyoruz. Bir tane bile enfekte olsa herkesi enfekte edip bulaştırabiliyor. Özellikle kış aylarındayız; camlar kapalı, havalandırmalar yeterince çalışmıyor. Bu nedenle kapalı ortamlarda kimseyle bir araya gelmemek gerekiyor. 2 metre mesafeyi çok fazla aşmamak, maskeyi çıkartmamak gerekiyor. Bu saydığımız şeylerin hiçbiri bu bahsettiğiniz eğlence türlerinde ve mekanlarında mümkün değil. Onun için bu sene herkesin kendi evinde sakin sakin oturmasını öneriyoruz. Aksi halde 2021, 2020'den bireysel ve toplumsal anlamda daha zor geçer. Yüksek sesle konuştuğunuz zaman, öksürdüğünüz zaman çok daha fazla virüs saçıyorsunuz. Kesinlikle bu tür şeylerin yapılmamasını öneriyoruz."







